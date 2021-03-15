15 Mart 2021, Pazartesi
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Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Muslera ile yeni sözleşme imzalayacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera belirsizliği son buldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciyle yeni sözleşme imzalayacak.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü resmi sitesinden Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi ile 3 yıllık yeni kontrat yapılacak. İmza töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.
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