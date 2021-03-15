15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Muslera ile yeni sözleşme imzalayacak

G.Saray'dan Muslera kararı! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da belirsizliği son buldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciyle yeni sözleşme imzalayacak.

Son dakika spor haberleri: Kulübü resmi sitesinden Fernando 'nın sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi ile 3 yıllık yeni kontrat yapılacak. İmza töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak

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