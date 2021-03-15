15 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon özellikle forvet konusunda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen 'da bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Teknik direktör 'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan sarı-kırmızılılarda sezon sonunda bazı değişiklikler yaşanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle değişimin fitilini ateşleyen 'da ayrılıkların devamı gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Takımı gençleştirmeyi amaçlayan , oyuncuların kariyerine değil potansiyeline yatırım yapmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

3 AYRILIK YAŞANACAK!
Bu strateji doğrultusunda düğmeye basacak olan sarı-kırmızılarda ilk etapta 3 isimle yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

RADAMEL FALCAO
Son Kayserispor maçında attığı golle 3 puanda önemli rol oynayan , 'ın gelecek planları arasında yer almıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Sık sakatlanması ve yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı santrfora sezon sonunda veda edilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

RYAN BABEL
Kulüple olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan de gerek performans yetersizliği gerekse aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezonun bitmesiyle birlikte Hollandalı hücum oyuncusu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

MBAYE DIAGNE
'da kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise . Sezon sonuna kadar İngiltere ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Senegalli santrforun geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

29 yaşındaki futbolcu için beklenen bonservis bedeli gelirse satışa onay verecek olan Aslan, aksi halde kiralama formülünü yeniden devreye sokacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

GOLCÜ OPERASYONU!
Hücum hattında bazı ayrılıklar yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, golcü operasyonu için düğmeye basacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

DWIGHT GAYLE HAREKATI!
Daily Mirror'da yer alan habere göre , Newcastle United forması giyen Dwight Gayle'a imza attırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. 31 yaşındaki İngiliz golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Dwight Gayle için haricinde başka takımların da devrede olduğu ifade edildi. Katar ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a İngiliz golcü!

GALATASARAY'A DAHA YAKIN!
Haberde Dwight Gayle'in 'a daha yakın olduğu vurgulanırken transferin gerçekleşmesi halinde İngiliz futbolcunun eski takım arkadaşı Yedlin ile yeniden aynı takımda forma giyeceği detayı aktarıldı.

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