14 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından usta yazar Ahmet Çakar mücadele hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Çakar, "Galatasaray'ın attığı ilk golde topun taça çıkması falan yok. Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi" dedi.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'u deplasmanda Falcao ve (2) golleriyle 3-0 mağlup eden zirve yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

Yazarı , mücadelenin hakemi 'nın performansını değerlendirdi.

İşte o yazı...

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

kovalıyor. Olası bir puan kaybı hem yarıştan biraz daha uzaklaştıracak hem de krizi tekrar fokur fokur kaynayacaktı. Aslında ilk yarıya baktığımızda da bir pozisyon dışında tüm kontrol Galatasaray'daydı. Sağdan geldiler soldan geldiler.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

Çoğu zaman ortalar başarılı olmadı. Fakat ilk yarıda 'ın saatli bombası öyle bir top kaptırdı ki, iyi vursa Kayseri golü bulacaktı. Devre biterken Falcao tıpkı geçen hafta attığı gibi ismine yakışan müthiş bir gol attı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

soldan ortaladı, kısmen arkası dönük vaziyette ayağının üstüyle uzak köşeye vurabilmek ancak Falcao gibi dünya starlarının eseri olur.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

TOP TACA ÇIKMADI
İkinci yarı Kayseri biraz kımıldadı. Özellikle her topu alışında yürüdü gitti. Ya son pası kötü verdi ya da verdiği pasları arkadaşları iyi kullanamadılar.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

Böyle maçlarda rakip zayıf da olsa 1-0 sıkıntılı skor. Bu seferde sahneye çıktı, Falcao'nun önüne müthiş bir pas attı.
Falcao'nun direkten dönen topunu yine Onyekuru tamamlayıp, maçı bitiverdi. Daha sonra da Onyekuru'ya harika bir pas attı ve maçın skoru geldi. 'yı beğenmedim. 'ın attığı ilk golde topun taca çıkması falan yok.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! Halis Özkahya'yı beğenmedim

Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi. Ama 'a verdiği sarı kart doğru. Kırmızı olmaz çünkü vahim bir faul değil, ayağının üstüne basıyor ve ayrıca da son adam değil. Zira top kaleci Muslera'ya gitmek üzere. Ayrıca çaldığı fauller hiçbir zaman standart olamadı. Fazla hata yaptı.

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