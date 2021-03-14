Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından usta yazar Ahmet Çakar mücadele hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Çakar, "Galatasaray'ın attığı ilk golde topun taça çıkması falan yok. Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi" dedi.
Kayserispor'u deplasmanda Falcao ve Onyekuru (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Galatasaray zirve yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın performansını değerlendirdi.
İşte o yazı...
Galatasaray kovalıyor. Olası bir puan kaybı hem yarıştan biraz daha uzaklaştıracak hem de Belhanda krizi tekrar fokur fokur kaynayacaktı. Aslında ilk yarıya baktığımızda da bir pozisyon dışında tüm kontrol Galatasaray'daydı. Sağdan geldiler soldan geldiler.
Çoğu zaman ortalar başarılı olmadı. Fakat ilk yarıda Galatasaray'ın saatli bombası Luyindama öyle bir top kaptırdı ki, Pedro iyi vursa Kayseri golü bulacaktı. Devre biterken Falcao tıpkı geçen hafta attığı gibi ismine yakışan müthiş bir gol attı.
Saracchi soldan ortaladı, kısmen arkası dönük vaziyette ayağının üstüyle uzak köşeye vurabilmek ancak Falcao gibi dünya starlarının eseri olur.
TOP TACA ÇIKMADI
İkinci yarı Kayseri biraz kımıldadı. Özellikle Lennon her topu alışında yürüdü gitti. Ya son pası kötü verdi ya da verdiği pasları arkadaşları iyi kullanamadılar.
Böyle maçlarda rakip zayıf da olsa 1-0 sıkıntılı skor. Bu seferde sahneye Onyekuru çıktı, Falcao'nun önüne müthiş bir pas attı.
Falcao'nun direkten dönen topunu yine Onyekuru tamamlayıp, maçı bitiverdi. Daha sonra da Feghouli Onyekuru'ya harika bir pas attı ve maçın skoru geldi. Halis Özkahya'yı beğenmedim. Galatasaray'ın attığı ilk golde topun taca çıkması falan yok.
Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi. Ama Taylan'a verdiği sarı kart doğru. Kırmızı olmaz çünkü vahim bir faul değil, ayağının üstüne basıyor ve ayrıca da son adam değil. Zira top kaleci Muslera'ya gitmek üzere. Ayrıca çaldığı fauller hiçbir zaman standart olamadı. Fazla hata yaptı.
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