Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun İstanbul'dan ayrılmak istemediği ve bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştireceği ortaya çıktı.
Sözleşmesi feshedilen Belhanda İstanbul'dan ayrılmadı. Menajer iFenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokuyor. Faslı futbolcu kendisini 9 yıl önce çok kisteyen Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın haklı sebep iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younnes Belhanda takım arkadaşlarıya vedalaştıktan sonra kendisine yeni bir yol çizmek için arayışlara girdi bile.
İstanbul'dan ayrılmayacağı kurulu düzenini bozmayacağını belirten Belhanda bir zamanlar kendisini çok isteyen bir kulübe göz kırpıyor.
Takvim'in haberine göre, menajeri D'Avila Fenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokurken Faslı futbolcu 2012/13 yılında kapısından döndüğü Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.
Fenerbahçe o sezon Belhanda ile kesin olarak el sıkışmış ancak Montpellier Başkanı son anda yıldız oyuncuyu satmaktan vazgeçmişti.
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