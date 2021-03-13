13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun İstanbul'dan ayrılmak istemediği ve bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştireceği ortaya çıktı.

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Sözleşmesi feshedilen Belhanda 'dan ayrılmadı. Menajer iFenerbahçe ile arasında mekik dokuyor. Faslı futbolcu kendisini 9 yıl önce çok kisteyen 'ye sıcak bakıyor.

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...

'ın haklı sebep iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği takım arkadaşlarıya vedalaştıktan sonra kendisine yeni bir yol çizmek için arayışlara girdi bile.

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...

'dan ayrılmayacağı kurulu düzenini bozmayacağını belirten Belhanda bir zamanlar kendisini çok isteyen bir kulübe göz kırpıyor.

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...

'in haberine göre, menajeri D'Avila ile arasında mekik dokurken Faslı futbolcu 2012/13 yılında kapısından döndüğü Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...

o sezon Belhanda ile kesin olarak el sıkışmış ancak Başkanı son anda yıldız oyuncuyu satmaktan vazgeçmişti.

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