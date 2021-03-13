13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mustafa Cengiz aday olacak mı?

Cengiz aday olacak mı?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da iki kez şampiyonluğa ulaşan Başkan , yeni ekibiyle bir kez daha yarışa katılacak. Sözleşmesi bitenler de yaz ayına kaldı. ()

Başkanı 'in, Mayıs ayında yapılacak kongrede bir daha aday olacağı öğrenildi. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmayı planlayan Başkan Cengiz'in durumunun iyiyi gitmesi nedeniyle yeniden aday olma kararını aldığı öğrenildi. Ocak 2018'de yapılan seçimde ile yarışan Mustafa Cengiz, son sandıklarda rakibini geçerek 80 oy farkla başkan olmuştu. Ardından sarı-kırmızılılar o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Hem kazanılan kupa, hem de borçların azalmasıyla sivrilen Başkan Cengiz, Mayıs 2018'deki seçimde bir daha kongreye gidip aday olmuştu.

SONUNCUSUNDA FARKLI ALDI

Mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek, ve ile yarışan Mustafa Cengiz, bu kez 2 bin 525 oy toplayarak ikinci kez başkan seçilmiş ve 3 yıllık görevine başlamıştı. Mustafa Cengiz yönetimi ikinci görevinde de şampiyonluğa ulaşmıştı. Ardından Galatasaray'ın muhalif kanadıyla ters düşen ve ibra krizi yaşayan Cengiz ve yönetimi mahkemeye giderek ibrasızlığı iptal ettirmişti. İbra olayının yeniden aday olmasına engel olmadığı belirtilen Cengiz'in yeni ekibiyle bir daha aday olacağı kaydedildi. Sözleşmesi biten isimler de böylece yaz ayına bırakıldı. (Fotomaç)
Galatasaray'da Ryan Babel'e de ceza kesildi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig devinden van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı Süper Lig devinden van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı
Cimbom'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz... Cimbom'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Belhanda'dan sonra bonservissiz...
Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar... Younes Belhanda İstanbul'dan ayrılmıyor! İşte görüştüğü takımlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ