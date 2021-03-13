13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray ile de adı anılan milli oyuncu hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki 10 numaranın imza atması an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu 'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

Henüz ile sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, birçok kulüple de ismi anılmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

ile 'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak Milli futbolcunun önceliği 'a verdiği kaydedilirken, 'ın da yakından ilgilendiği Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

gazeteci , sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı habere göre; , 27 yaşındaki oyuncuya ile 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

Görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Schira, farklı kulüplerinde oyuncuyla ilgilendiğini, ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin olduğunu kaydetti.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

Bu sezon ile toplam 30 maça çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
8 Şubat 1994 doğumlu (27 yaşında) olan 'nın şehrinde doğdu. pozisyonunda görev yapan başarılı futbolcu, mevkisinde forma giyiyor.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

Bonservisi İtalya Serie A devi 'da bulunan 'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...

Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ımızda görev alıyor ve EURO 2020'deki en önemli kozlarımızdan biri olarak göze çarpıyor.

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