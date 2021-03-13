Son dakika spor haberi: Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Galatasaray...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray ile de adı anılan milli oyuncu hakkında flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki 10 numaranın imza atması an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Henüz Milan ile sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, birçok kulüple de ismi anılmaya devam ediyor.
Hakan Çalhanoğlu ile İngiltere'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak Milli futbolcunun önceliği Milan'a verdiği kaydedilirken, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı habere göre; Milan, 27 yaşındaki oyuncuya ile 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın.
Görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Schira, farklı kulüplerinde oyuncuyla ilgilendiğini, ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Milan olduğunu kaydetti.
Bu sezon Milan ile toplam 30 maça çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
8 Şubat 1994 doğumlu (27 yaşında) olan Hakan Çalhanooğlu Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan başarılı futbolcu, orta saha mevkisinde forma giyiyor.
Bonservisi İtalya Serie A devi Milan'da bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yıldız oyuncu, A Milli Takım'ımızda görev alıyor ve EURO 2020'deki en önemli kozlarımızdan biri olarak göze çarpıyor.
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