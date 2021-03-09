09 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan zemin tepkisi

Bu zeminle olmaz
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da maçından kaybedilen 2 puanın yanı sıra saha zeminini bozuk olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu olaya başta olmak üzere birçok futbolcu da tepki gösterdi. (GS spor haberleri)

ile berabere kalan 'da gündem 'nın bir türlü düzeltilemeyen kötü zemini... Şubat'ın ikinci haftasında yağan kar, sarı-kırmızılıların tüm planlarını alt üst etti. 14 Şubat'ta oynanan maçında stadın zeminin balçık haline gelmesine neden oldu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmedi. karşılaşması sonrasında , "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", , "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek 'un zemininden yakındı.

NEDEN BU HALE GELDİ?

Türk Telekom Stadı'nın zemini eleştiri toplarken sorun aslında ilk yapıldığı döneme kadar gidiyor. Uzmanlar, kumdan su miktarının hesaplanmasına kadar bazı hatalar yapılmış olabileceğini dile getirdi. İşte zeminin bu kadar çok bozulmasının olası nedenleri:

Kullanılan doğal çimin yaşatılması için çimin altına seçilen malzemenin törf yerine kar suyunun da drene olabileceği kum kullanılmamış olabilir.

Uygun drenaj için öncelikli olarak metrekareye düşecek en yüksek yağmur miktarının hesaplanması ve buna göre drenaj kanallarının seçilmesi gerekiyor.

Statlarda ekstradan, tribünlerden ve çatıdan gelen suyun sahaya akmadan binanın dışında toplanması sağlanarak drenajının yapılması şart... Ancak Kasımpaşa maçında iki kalenin önüne de çatıdan kar topakları düştü.


Drenaj sistemleri yapılırken kullanılan ürünlerin maliyeti değil tesisisin ömrü boyunca kaç gün kullanılabildiğinin hesaplanması lazımdı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim operasyona başlıyor! O istatistik dengeleri bozdu Terim operasyona başlıyor! O istatistik dengeleri bozdu
Aslan'da sağ bek sorunu! Aslan'da sağ bek sorunu!
Belhanda'dan flaş açıklama! Çevirmenimiz... Belhanda'dan flaş açıklama! "Çevirmenimiz..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ