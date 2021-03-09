09 Mart 2021, Salı
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NEDEN BU HALE GELDİ?
Türk Telekom Stadı'nın zemini eleştiri toplarken sorun aslında ilk yapıldığı döneme kadar gidiyor. Uzmanlar, kumdan su miktarının hesaplanmasına kadar bazı hatalar yapılmış olabileceğini dile getirdi. İşte zeminin bu kadar çok bozulmasının olası nedenleri:
Kullanılan doğal çimin yaşatılması için çimin altına seçilen malzemenin törf yerine kar suyunun da drene olabileceği kum kullanılmamış olabilir.
Uygun drenaj için öncelikli olarak metrekareye düşecek en yüksek yağmur miktarının hesaplanması ve buna göre drenaj kanallarının seçilmesi gerekiyor.
Statlarda ekstradan, tribünlerden ve çatıdan gelen suyun sahaya akmadan binanın dışında toplanması sağlanarak drenajının yapılması şart... Ancak Kasımpaşa maçında iki kalenin önüne de çatıdan kar topakları düştü.
Drenaj sistemleri yapılırken kullanılan ürünlerin maliyeti değil tesisisin ömrü boyunca kaç gün kullanılabildiğinin hesaplanması lazımdı. (Fotomaç)
Galatasaray'dan zemin tepkisi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sivasspor maçından kaybedilen 2 puanın yanı sıra saha zeminini bozuk olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu olaya başta Fatih Terim olmak üzere birçok futbolcu da tepki gösterdi. (GS spor haberleri)
Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray'da gündem Türk Telekom Stadı'nın bir türlü düzeltilemeyen kötü zemini... Şubat'ın ikinci haftasında yağan kar, sarı-kırmızılıların tüm planlarını alt üst etti. 14 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında stadın zeminin balçık haline gelmesine neden oldu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmedi. Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakındı.
NEDEN BU HALE GELDİ?
Türk Telekom Stadı'nın zemini eleştiri toplarken sorun aslında ilk yapıldığı döneme kadar gidiyor. Uzmanlar, kumdan su miktarının hesaplanmasına kadar bazı hatalar yapılmış olabileceğini dile getirdi. İşte zeminin bu kadar çok bozulmasının olası nedenleri:
Kullanılan doğal çimin yaşatılması için çimin altına seçilen malzemenin törf yerine kar suyunun da drene olabileceği kum kullanılmamış olabilir.
Uygun drenaj için öncelikli olarak metrekareye düşecek en yüksek yağmur miktarının hesaplanması ve buna göre drenaj kanallarının seçilmesi gerekiyor.
Statlarda ekstradan, tribünlerden ve çatıdan gelen suyun sahaya akmadan binanın dışında toplanması sağlanarak drenajının yapılması şart... Ancak Kasımpaşa maçında iki kalenin önüne de çatıdan kar topakları düştü.
Drenaj sistemleri yapılırken kullanılan ürünlerin maliyeti değil tesisisin ömrü boyunca kaç gün kullanılabildiğinin hesaplanması lazımdı. (Fotomaç)
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