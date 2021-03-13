13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor-Galatasaray maçında Taylan Antalyalı sarı kart görerek cezalı duruma düştü

Cimbom'da yıldız isim cezalı duruma düştü!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de ile karşı karşıya gelen 'da İlhan Parlak'a 34. dakikada yapmış olduğu hareket nedeniyle sarı kart görerek gelecek maç oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 30. haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılarda , 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Kayseri'de hata yapmadı! Aslan Kayseri'de hata yapmadı!
Toroğlu'dan flaş hakem yorumu! Kahyalık yapsa daha iyi Toroğlu'dan flaş hakem yorumu! "Kahyalık yapsa daha iyi"
Luyindama'dan çok büyük hata! Luyindama'dan çok büyük hata!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ