13 Mart 2021, Cumartesi
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Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
Kayserispor-Galatasaray maçında Taylan Antalyalı sarı kart görerek cezalı duruma düştü
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Taylan Antalyalı İlhan Parlak'a 34. dakikada yapmış olduğu hareket nedeniyle sarı kart görerek gelecek maç oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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