13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor-Galatasaray | CANLI

Kayserispor-Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 30. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KAYSERİSPOR: , , , , , , Muhar, Avramovski, , ,

GALATASARAY: ; , , , Saracchi; , Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Kayseri'de hata yapmadı! Aslan Kayseri'de hata yapmadı!
Toroğlu'dan flaş hakem yorumu! Kahyalık yapsa daha iyi Toroğlu'dan flaş hakem yorumu! "Kahyalık yapsa daha iyi"
Luyindama'dan çok büyük hata! Luyindama'dan çok büyük hata!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ