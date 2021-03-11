11 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da taraftar ikiye bölündü

Aslan'da taraftar ikiye bölündü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

yolların ayrıldığı konusunda taraftar ikiye bölündü. İşte o paylaşımlar...

'nınn sözleşmesinin feshedilmesi günün en çok konuşulan olayıydı. taraftarları da bu olaya sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılıların bir kısmı yönetimin kararına destek verirken, diğer bir bölümü de Belhanda'nın gönderilmesini doğru bulmadığını ifade etti. İşte o tweet'lerden öne çıkanlar: (Fotomaç)
DESTEK VERENLER
Her maç Belhanda'ya sövenler, artık gitsin diyenler şimdi en büyük Belhandacı olmuşlar. @Grande_1905
Keşke Belhanda'nın sözleşmesi taraftara küfür ettiği zaman fesih edilseydi. @sirredreyiz
10 numaramız hep sendin @'in intikamı alınmıştır. @srkn_bozz
Stadın zemini iyi olduğunda ne yaptın da biraz bozulunca yönetimi eleştirebiliyorsun. @RzgarYavuz7
Belhanda zamanı yanlış olsa da hak ettiği gibi gönderildi. @yabgureiz
Düzgün oynadığı 20 maç yok. Yönetimin ellerine sağlık. @bk4po

TEPKİ GÖSTERENLER
Belhanda hiç mağlubiyeti görmedi. @johanbasgan
2 ay sonra siz de yoksunuz, Belhanda da. Şu kararı vermek neresinden baksan garabet. @dostay
Ne Sneijder, ne de Belhanda, Galatasaray'a hizmet etmiş iki 10 numara böyle ayrılığı hak etmedi. @Emre
Belhanda'yı en çok eleştirenlerden biriydim ama sonunun Sneijder'e benzemesi beni üzdü. Kadıköy mağlubiyeti görmeden Galatasaray kariyeri bitti. Ne olursa olsun biz senden razıyız. @Ondebasiyorgs
Belhanda konusunu aşalım artık. @boslukariyorgs
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