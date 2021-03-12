12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 1 pozitif vaka!

Galatasaray'da 1 pozitif vaka!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

, resmi internet sitesinden erkek voleybol takımında 1 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kulüpten yapılan açıklamada " HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın dün sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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