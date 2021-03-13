13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yola devam etmeyi planlamayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için teklifini yaptı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör 'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere ekibi 'ta forma giyen sol bek oyuncusu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. , ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin Euro başarı bonusu teklif etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

'in haberine göre , Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan 'ın vereceği cevap bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı

altyapısından yetişen 30 yaşındaki van Aanholt, , ve gibi takımlarda da forma giydi.

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