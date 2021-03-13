Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Patrick van Aanholt harekatı! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yola devam etmeyi planlamayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için teklifini yaptı. İşte detaylar...
Cimbom'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi.
Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt…
Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin Euro başarı bonusu teklif etti.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi...
Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Crystal Palace'ın vereceği cevap bekleniyor.
PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi.
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