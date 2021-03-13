13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kritik sınavda! İşte Kayserispor maçı 11'i

Aslan kritik sınavda! İşte Kayserispor maçı 11'i
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son 2 maçında 5 puan kaybeden ve liderlikten olan Galatasaray, üstüne Belhanda’nın gönderilmesiyle sarsıldı. Oyuncularını zorlu maça motive etmek için uğraşan Fatih Terim, “Her şeyi kenara bırakın ve sahaya odaklanın” dedi. (GS spor haberleri)

Süper Lig'de son iki haftada yaşadığı 5 puan kaybı ile şampiyonluk yarışında büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da tek hedef 3 puan… Hafta içinde Belhanda krizi ile daha da sarsılan sarı-kırmızılar bu maçtan galibiyetle ayrılarak takım üzerinde kara bulutları dağıtmak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray, 'ne deplasmanda 2-1 yenilmiş, ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Liderliğe yerleşen Beşiktaş'ın gerisine düşen Galatasaray kazanıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANIYOR

Ancak Çarşamba günü Belhanda'nın sözleşmesinin yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle feshedilmesiyle birlikte oyuncuların motivasyonunun bozulması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Ligde büyük bir mücadele yaşandığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an her şeyi kenara bırakın ve sahaya odaklanmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan son iki maçını kazanan ise serisini Galatasaray karşısında da sürdürmeyi ve evinde hiç galibiyet alamadığı yaralı Aslan'dan 3 puan alarak ilki başarmayı amaçlıyor. (Fotomaç)

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, , , Henrique, Muhar, Avromovski, İlhan

GALATASARAY: , , , , , , , , Arda, Falcao, Mohamed
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