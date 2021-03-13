13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündeminde olan Draxler'den transfer itirafı!

Draxler'den transfer itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'ın gündeminde olan ve ’ya dönmesinin zor olduğunu belirten Draxler'den transfer açıklaması geldi. Yıldız isim, “Arka planda birçok konuşma var ama şu an ’ye odaklandım” dedi.

'ın transferini en çok istediği 10 numara adayı , maçından sonra Alman Sport-1 kanalına konuştu. 'da geçirdiği zamanı özlediğini söyledi. "Orası için biraz nostaljik hissediyorum, ancak henüz kararımı vermedim" dedi. Ancak gazetesi Draxler'in yaptığı, "Arka planda birçok konuşma var ancak şu anda 'ye odaklanıyorum" sözlerini ise, "Galatasaray'a transfer için açık kapı bıraktı" diye yorumladı. (Fotomaç)
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