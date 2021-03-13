13 Mart 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın gündeminde olan Draxler'den transfer itirafı!
Galatasaray'ın gündeminde olan ve Bundesliga’ya dönmesinin zor olduğunu belirten Draxler'den transfer açıklaması geldi. Yıldız isim, “Arka planda birçok konuşma var ama şu an PSG’ye odaklandım” dedi.
Galatasaray'ın transferini en çok istediği 10 numara adayı Julian Draxler, Barcelona maçından sonra Alman Sport-1 kanalına konuştu. Bundesliga'da geçirdiği zamanı özlediğini söyledi. "Orası için biraz nostaljik hissediyorum, ancak henüz kararımı vermedim" dedi. Ancak İspanyol gazetesi Draxler'in yaptığı, "Arka planda birçok konuşma var ancak şu anda PSG'ye odaklanıyorum" sözlerini ise, "Galatasaray'a transfer için açık kapı bıraktı" diye yorumladı. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig