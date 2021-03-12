12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda'dan veda paylaşımı!

Belhanda'dan veda paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen 'dan veda paylaşımı geldi. ( haberleri)

'in 29. haftasında - maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşlarına ve teknik direktör 'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.

İşte Belhanda'nın o mesajı;



Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.
Desteğiniz için teşekkürler
Hocam Fatih Terim'e teşekkürler
Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler
Çalışanlara teşekkürler
Taraftarlara teşekkürler
Sizleri asla unutmayacağım.
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