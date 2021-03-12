Galatasaray'da Belhanda'dan veda paylaşımı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen Belhanda'dan veda paylaşımı geldi. (GS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray - Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belhanda sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşlarına ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.

İşte Belhanda'nın o mesajı;

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Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.Desteğiniz için teşekkürlerHocam Fatih Terim'e teşekkürlerTakım arkadaşlarım, sizlere teşekkürlerÇalışanlara teşekkürlerTaraftarlara teşekkürlerSizleri asla unutmayacağım.