Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Belhanda konusu bize zarar veremez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi konuştu, Terim, "Belhanda konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. " dedi.

Süper Lig 'in 30. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray 'da, teknik direktör Fatih Terim maç öncesi değerlendirmelerde bulundu."İki forveti olduğu zaman gerekirse kullanırız demiştim. Planlarım sahaya yansırsa iki forvetle devam ederiz. Olmazsa diğer alternatifleri deneriz.Neredeyse ezberlediğimiz oyun sisteminden çok fazla uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak bir geçiş sahaya sürdüm. Eğer bir şey olursa müdahale edeceğim.

Güzel olan şey şu, olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, kaleci Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım. Çok yetenekli.

Oğulcanla 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum. Herkes hazırdır. Kimse de mutsuz değildir



Nagatomo'yu nasıl gönderdiysek, Drogba'dan nasıl ayrıldıysak, Melo'yu nasıl gönderdiysek, onu da, 4 sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için, sahada çalışanlara ve kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik ve bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. "

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