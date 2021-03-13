13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Belhanda konusu bize zarar veremez

Terim'den Belhanda sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Teknik Direktörü Terim, maçı öncesi konuştu, Terim, "Belhanda konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. " dedi.

'in 30. haftasında ile karşılaşacak 'da, teknik direktör Terim maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"İki forveti olduğu zaman gerekirse kullanırız demiştim. Planlarım sahaya yansırsa iki forvetle devam ederiz. Olmazsa diğer alternatifleri deneriz.

Neredeyse ezberlediğimiz oyun sisteminden çok fazla uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak bir geçiş sahaya sürdüm. Eğer bir şey olursa müdahale edeceğim.

Güzel olan şey şu, olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Kadroya alamadığım , , , kaleci Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım. Çok yetenekli.

Oğulcanla 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum. Herkes hazırdır. Kimse de mutsuz değildir

'yu nasıl gönderdiysek, 'dan nasıl ayrıldıysak, 'yu nasıl gönderdiysek, onu da, 4 sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için, sahada çalışanlara ve kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik ve bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunda bize zarar vermesine müsade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür. "

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