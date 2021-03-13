Belhanda için olay sözler! "Sonunu kendi hazırladı"

Bugün Pelkas arkanızı topladı diyelim. Yarın da Samuel bir şeyler yapar ama santrforlar artık devreye girmeli. Orta sahada oyuncu tercihleri ise dert değil zevk vermeli. Sosa ile Mert Hakan'ın uyumu iyi bir ritim oluşturdu. Pelkas önlerinde , Samuel ve Valencia kanatlarda. Şimdi hazır olan İrfan Can ve Gustavo'yu nasıl kullanmak gerek, ben de merak ediyorum. Ozan Tufan'a bile yer bulamıyorum.