13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda için olay sözler! "Sonunu kendi hazırladı"

Sivasspor beraberliği sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Faslı yıldız için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

OZAN ZEYBEK - ÇOK BİLİNMEYENLİ

Bir Belhanda gider, yarın öbür gün yerine iki tane gelir. Düne kadar ne verdi de yarın daha ne verecek? Kendi sonunu kendi hazırladı. Merasime de uzatmaya da gerek yok şimdi. Bu camia kimleri kimleri gördü...

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Bugünün konusu ne peki? Falcao ile Mostafa Mohamed birlikte oynar mı? Ya da birlikte olmazsa kim oynayacak? Yeni kuruluma geçecek takımında, bugün bu iki santraforun ilk on birde sahada olacağını düşünüyorum. Fatih hocanın; Arda'lı, Kılınç'lı ve Taylan'lı sisteme geçeceğini tahmin ediyorum. Hele dünkü maçın neticesinde 'biz de varız' mesajını verir gibime de geliyor...

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Kritik günleri geride bırakmasa da sıkıntılı süreci erteleyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni rahat yener. Bir nefes değil bin nefes alır üstelik. İştahlı oyunla neler yapabildiğini Trabzon ve Konya'da gördük. Gustavo da iyileşti. Orta saha gücü takımın en büyük silahı şu an.

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Savunma için ise eleştiriye gerek yok bence. Serdar ve Szalai uyumundan dolayı böyle diyorum. Kalecin zaten mükemmel. Geriye ne kaldı? İşi bitireceklerde top şimdi. Savunma toparlandı diyoruz,orta saha çok güçlü lakin golcüler sessiz. Haydi bu maçın dozajının yüksek ve zorlayıcı olacağını sanmıyorum ama daha çok maç var. Şampiyon olacak takımın gerçek golcüleri olmalı. Fasulyecikten sahada dolaşmamalı.

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Bugün Pelkas arkanızı topladı diyelim. Yarın da Samuel bir şeyler yapar ama santrforlar artık devreye girmeli. Orta sahada oyuncu tercihleri ise dert değil zevk vermeli. Sosa ile Mert Hakan'ın uyumu iyi bir ritim oluşturdu. Pelkas önlerinde , Samuel ve Valencia kanatlarda. Şimdi hazır olan İrfan Can ve Gustavo'yu nasıl kullanmak gerek, ben de merak ediyorum. Ozan Tufan'a bile yer bulamıyorum.

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Bu sezon ligi sanki dört periyota ayırdık. Üçü geride kaldı ve sonuncuya girdik. , Beşiktaş ve Fenerbahçe dönemsel üstünlükler kurdular. Piyasada; Fatih Terim yönetimle, Fenerbahçe teknik adamı da oyuncularla sorun yaşar ve aradan Beşiktaş sıyrılır diye bir algı oluştu. Bu tarz varyasyonların olma ihtimali var tabii.

Belhanda için olay sözler! Sonunu kendi hazırladı

Emre Belözoğlu mevzusu büyümeden gündem dışı oldu. Eğer soruna çözüm bulunduysa Fenerbahçe şampiyon olur. Rafa kaldırılıp üstü örtüldüyse geçmiş olsun. Beşiktaş'a elinle teslim etmiş olursun! O kadar karışık işler var ki; duyduklarımız bildiklerimizi unutturuyor. Tek korkum; arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş...

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