Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda olayı sonrası flaş Fatih Terim detayı!
Galatasaray taraftarları 10 Mart Çarşamba günü yaşanan flaş Belhanda gelişmesiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamada 'Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilirken, gerekçe olarak da "Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası yapılan röportaj, sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine aykırılık' gibi nedenler gerekçe gösterilmişti. Bu gelişmeden ise ne Fatih Terim ne de Belhanda ve menajerinin haberi olmadığı iddia edilmişti. 10 Mart'tan sonra resmi web sitesinde yer alan 'İdman Raporu' açıklamalarında ise bir ayrıntı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Belhanda olayının ardından karara şiddetle karşı çıkanlar olurken, destekleyenler de oldu. Bu tartışmalar sürerken henüz sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'den 'resmi' bir açıklama gelmedi. İddialara göre Fatih Terim, alınan bu karara karşı çıkmasına rağmen Faslı futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu iddialar ortada dolaşırken sarı-kırmızılı ekibin resmi web sitesi olan galatasaray.org'daki 'İdman Raporu' paylaşımlarında ise dikkat çeken bir durum gözlerden kaçmadı.
FATİH TERİM YOK!
Fotomaç'ın haberine göre; 10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'de yapılan Belhanda açıklamasından önceki 'İdman Raporu' haberlerinin hepsinde en az bir Fatih Terim resmi bulunurken, 10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'deki açıklamadan sonra yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi.
SEBEBİ NE?
1, 5, 6 ve 8 Mart'taki paylaşımların tamamında Fatih Terim yer alırken, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedimesi sonrası yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi. Bunun sebebinin ne olduğu ise bilinmiyor: Fatih Terim kendisi mi karelerde yer almak istemiyor, yoksa başka bir neden mi var. İşte o paylaşımlar...
TERİM'İN YER ALDIĞI 1, 5, 6 VE 8 MART'TAKİ PAYLAŞIMLAR
BELHANDA'NIN AYRILIĞINDAN İTİBAREN YAPILAN PAYLAŞIMLAR
SARI KIRMIZILI KULÜBÜN BELHANDA PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ
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