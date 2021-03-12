Son dakika Galatasaray haberleri: Ahmet Çakar'dan Belhanda sözleri! "Böyle adam kovmak olmaz"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da Younes Belhanda depremi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimi eleştirmesi sebebiyle Faslı futbolcunun sözleşmesini feshetti. Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığının yankıları sürerken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli oyuncunun ayrılığını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belhanda'yı kovdu. Teknik direktör Fatih Terim'in bilgisinin olduğu fakat onayının olmadığı ortaya çıktı. Yaşananlar için yorumunuz nedir?
Galatasaray, hayatının en büyük hatasını yaptı. Yönetim mi suçlu veya başkası mı bilmiyorum ama o rezil sahayı eleştirdiği için 2021 dünyasında kimsenin iş akdi feshedilemez. Belhanda ne yapmış? Şunu yapmış; pas yapan, dominant oynayan bir takımın sahasının kötü olmasından dem vurmuş, "İdarecilerimiz sağda solda kendi egolarını besleyeceklerine sahayı düzeltsinler" demiş. Belhanda yüzde yüz haklı.
Galibiyetlerde, başarılarda televizyonlarda "I Love You Hocam" diyen zihniyetin, iki yüzlülüğünü ortaya koymuş. Terim'e rağmen kovdularsa rezillik. Terim'in onayını alarak kovdularsa yine rezillik. Çünkü aynı sahayı Galatasaray'ın profesyoneli Fatih Terim de eleştirmişti.
Galatasaray yönetimini anlayamıyorum. Bu işler puro içip, ellerinde kadehle sağa sola hava atmaya benzemez. Şampiyonluk gittiği an bütün fatura onlara kalacak. Burada asıl sıkıntı Fatih Terim'in Belhanda'nın kovulmasına izin verip vermediği. İzin vermişse o da yandı. İzin vermemişse bütün ihale Galatasaray yönetiminin üzerinde kaldı.
Şampiyonluk yarışının kızıştığı bir döneme girdik. G.Saray, Belhanda'nın eksikliğini hisseder mi?
Yaşananlardan dolayı takımda motivasyon kaybı olur mu? Yüzde yüz olur. Belhanda az oyuncu değil. Zaman zaman tuhaf ve cahillikten kaynaklanan rezillikler yapsa da Belhanda önemli bir futbolcu. Terim'in de ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk kaybedildiğinde kim olayı Belhanda'nın kovulmasına yorarsa haklıdır.
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü yönettiği B.Dortmund-Sevilla maçından sonra bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçına atandı. İki haftadır VAR'daki kararları çok eleştiriliyor. Bu atama için ne dersiniz?
Serdar Tatlı'nın annesi vefat ettiği için fazla eleştirmeyeceğim. Ama bu iş zaten malumun ilamı. Türk hakemliğini, onları yönetenlerin neler yapabileceklerinin, ruh hallerini anlayan bir adam olarak diyorum ki; ortada bir hokkabazlık var. Ama Cüneyt Çakır'ı yedirmem. O Türk hakemlik tarihinin bir numarası. O bir efsane. Ama efsaneliğini korumak uğruna Türkiye'de eyyam yapıp taviz veriyor. Beklentileri var. Dünyada geleceği yere geldi. Hakemliği bıraktıktan sonra Türk hakemliğinin patronu olacak. Ben de destek vereceğim ama Türk hakemliğinin patronu olacağım diye mavi boncuk dağıtmamalı. Serdar Tatlı komitesi, elinden gelse Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u, Hüseyin Göçek'i yok edecek. Ama maşaları yemiyor...
Beşiktaş; Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan alırsa şampiyonluk kelimesinin kaç harfini yazabiliriz?
Hepsini yazarız... Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan, en azından en fazla yürekten mücadele eden takımı. Başakşehir ve F.Bahçe'yi yenmek demek Beşiktaş'ın şampiyon olması demektir. Yenebilirler mi? Pek tabii ki yenebilirler. Benim görevim rezillikleri söylemek ve hiçbir takımın hakkının yenmemesini kendi çapımda sağlamak. Her kim ki Beşiktaş'ın haklı mücadelesinde onları boğmaya kalkarsa karşılarında benim gibi insanları bulurlar.
Messi ile Ronaldo 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yok. Bu da İstanbul'daki finalde olmayacakları anlamına geliyor. İki efsanenin sonu mu geldi? Yeni efsaneler kim olur?
Pek tabii ki hayat devam ediyor, yaşlananlar kenara çekilecekler. Bu hayatın doğası. Kim olursa olsun. Bizim İstanbulumuz harika bir Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak.
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