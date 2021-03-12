Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gelecek sezon için bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Sarı-kırmızılı ekip, anlaşmasının sonuna gelen Faslı oyuncuyla devam etmeyi düşünmemiş ve yeni bir 10 numara alınması için kolları sıvamıştı.
Takıma güç katacak bir isim arayan Fatih Terim de Younes Belhanda'nın ayrılığı öncesinde yönetimle yaptığı görüşmede, "En ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarı coşturalım" demişti. Ancak Belhanda'nın erken ayrılığı nedeniyle arayışlar hızlandırıldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Cimbom'da bir numaralı gündem maddesi Julian Draxler... PSG'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Alman oyuncu ve menajeriyle görüşmeler hızlandırıldı.
Ayrıca listede Bragantino'dan Claudinho ve Porto'dan Otavio bulunuyor. Üç oyuncuyla temaslar yeniden başlarken menajerler de kapıyı tıklatmaya başladı.
Önerilen en ilginç isimse Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata... Mata'nın Türkiye haklarının kendisinde olduğunu iddia eden bir Türk menajer, "Mata forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor" dedi.
Cimbom'un kısa süre içinde yeni 10 numarayı açıklaması bekleniyor.
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