Takıma güç katacak bir isim arayan Fatih Terim de Younes Belhanda'nın ayrılığı öncesinde yönetimle yaptığı görüşmede, "En ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarı coşturalım" demişti. Ancak Belhanda'nın erken ayrılığı nedeniyle arayışlar hızlandırıldı.