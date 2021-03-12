12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından gelecek sezon için bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

, maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniyle 'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Sarı-kırmızılı ekip, anlaşmasının sonuna gelen Faslı oyuncuyla devam etmeyi düşünmemiş ve yeni bir 10 numara alınması için kolları sıvamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Takıma güç katacak bir isim arayan de 'nın ayrılığı öncesinde yönetimle yaptığı görüşmede, "En ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarı coşturalım" demişti. Ancak Belhanda'nın erken ayrılığı nedeniyle arayışlar hızlandırıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Fotomaç'ın haberine göre, 'da bir numaralı gündem maddesi ... 'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Alman oyuncu ve menajeriyle görüşmeler hızlandırıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Ayrıca listede 'dan ve 'dan bulunuyor. Üç oyuncuyla temaslar yeniden başlarken menajerler de kapıyı tıklatmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

Önerilen en ilginç isimse 'la sözleşmesi sona erecek olan ... Mata'nın Türkiye haklarının kendisinde olduğunu iddia eden bir Türk menajer, "Mata forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın yerine 4 aday! İşte o isimler

'un kısa süre içinde yeni 10 numarayı açıklaması bekleniyor.

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