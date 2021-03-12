Galatasaray Kulübü'nün haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle hakkını arama kararı aldığı belirtildi.