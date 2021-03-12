Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde FIFA'nın 14. maddesine dayandırarak sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, karşı hamleye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun erken fesih nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe dava açacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü'nün haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle hakkını arama kararı aldığı belirtildi.
Belhanda, Sivas karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yöneticileri hedef almış, geçtiğimiz çarşamba günü, Faslı oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Younes Belhanda, erken fesihten doğan hak kayıpları için Galatasaray'a dava açacak.
Galatasaray, FIFA'nın transfer talimatının 14. maddesi gereği Belhanda'yı gönderdi. Kalan 1 milyon euro'luk alacağı da ödenecek.
Ancak 14. madde Belhanda'ya "haksız fesih" nedeniyle karşı dava açma hakkı da veriyor. Faslı oyuncunun, toplam sözleşme bedelinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde Galatasaray'a tazminat davası açma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.
4 yılda 13.4 milyon euro alan oyuncunun, sarı-kırmızılılar aleyhine 5.3 milyon euro'luk tazminat davası açabileceği iddia ediliyor.
BAŞAKŞEHİR'E GİDECEK
Galatasaray parasını ödeyip gönderdiği Belhanda'nın sözleşmesini 14. maddeye dayandırarak tek taraflı feshetti. Taraftarla yaşadığı kavgalar, sahte imza polemiği ve son olarak bozuk zemin üzerinden yönetimi hedef alması, Belhanda'nın sonu oldu.
Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numaranın, Başakşehir'e gidebileceği ifade edildi.
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