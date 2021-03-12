12 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde FIFA'nın 14. maddesine dayandırarak sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, karşı hamleye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun erken fesih nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe dava açacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'nün haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini feshettiği , konuyu 'ya taşımaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle hakkını arama kararı aldığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

Belhanda, karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yöneticileri hedef almış, geçtiğimiz çarşamba günü, Faslı oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

Fotomaç'ın haberine göre , erken fesihten doğan hak kayıpları için 'a dava açacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

, 'nın transfer talimatının 14. maddesi gereği Belhanda'yı gönderdi. Kalan 1 milyon euro'luk alacağı da ödenecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

Ancak 14. madde Belhanda'ya "haksız fesih" nedeniyle karşı dava açma hakkı da veriyor. Faslı oyuncunun, toplam sözleşme bedelinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde 'a tazminat davası açma hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

4 yılda 13.4 milyon euro alan oyuncunun, sarı-kırmızılılar aleyhine 5.3 milyon euro'luk tazminat davası açabileceği iddia ediliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

BAŞAKŞEHİR'E GİDECEK

parasını ödeyip gönderdiği Belhanda'nın sözleşmesini 14. maddeye dayandırarak tek taraflı feshetti. Taraftarla yaşadığı kavgalar, sahte imza polemiği ve son olarak bozuk zemin üzerinden yönetimi hedef alması, Belhanda'nın sonu oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda FIFA'ya gidiyor! 5.3 milyon Euro...

Geçen yıl 'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numaranın, 'e gidebileceği ifade edildi.

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