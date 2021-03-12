Galatasaray Kayserispor'a konuk olacak! 2 eksik...
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Mücadelede sarı-kırmızılı takımda Donk ve Emre Taşdemir görev alamayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
TAKIMDA EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak.
Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.
BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi.
Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.
Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
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