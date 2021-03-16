16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzaladı! İşte öne çıkan açıklamalar...

Cimbom Muslera ile sözleşme yeniledi! İşte o açıklamalar...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

, 2011 yılından bu yana takımda yer alan deneyimli kalecisi ile sözleşme yeniledi. Sarı kırmızılılar, Uruguayli file bekçisi ile 3 yıl daha anlaşmaya vardi. Düzenlenen imza töreninde başkan , asbaşkan , başkan yardımcısı ve Fernando açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, kaleci 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı , ikinci başkan , başkan yardımcısı ve takım kaptanı Fernando katıldı.

Törende yaptığı konuşmaya, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu 'ın vefatı nedeniyle bütün camiaya başsağlığı dileyerek başlayan Mustafa Cengiz, "Muslera, yerli, yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla, birkaç kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin saygısını kazanmış bir isim. Kaptan gibi kaptan. Sevdiğimiz bir insan. 10 yıldır bizimle. Ligde tek takımla 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. Aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera. Kendisinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini kaydeden Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu:

"Benim sağ kolum Muslera. Pandemi döneminde ile birlikte iki kaptan olarak tüm futbolcularla maaşlarda indirim yapılması konusunda konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, arkadaşlara öyle söyleyim' dedi. Bu bir duruştur. İki oyuncu katılmadı ama Muslera'nın rolünü asla unutmayacağım, camia da unutmasın. 'dan ciddi teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım. Futbolu burada bırakmak istiyorum' dedi. Taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kuran bu hareketiyle tekrar Galatasaraylıların gönlüne taht kurdu. Aldığı paradan büyük fedakarlık yaptı ve anlaşmayı sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar burada kalmasını temenni ediyorum."

Yusuf Günay da Muslera'nın çok özel bir insan olduğunu vurgulayarak "İş ahlakı olan bir sporcu. Sadece 'de değil, dünyada örnek gösterilebilecek bir kişilik. Sözleşme uzatmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Kendisi Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. Umut ediyoruz uzun yıllar hizmet etmeyi sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi? Resmen açıklandı

MUSLERA: "GALATASARAY BENİM İKİNCİ AİLEM"

Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdiğini belirten Muslera, "Kulüpte 10. senem. Birçok başkan, yönetici, takım arkadaşıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Evim 'da 15 bin kilometre uzakta ama ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporcu olarak değil, insanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim. Birçok başarılara imza attım. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi." yorumunda bulundu.

Transfer teklifi aldığını da doğrulayan Muslera, "Şu an en rahat hissettiğim yerde, evimdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. En baştan beri kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım da burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Üç sene daha bu güzel kulübe, bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda 2011'den bu yana forma giyen 34 yaşındaki Muslera, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KAP AÇIKLAMASI DA GELDİ

Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. İşte o açıklama:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Resmen açıklandı! Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi? Resmen açıklandı! Luyindama ve Marcao ile sözleşme yenilenecek mi?
Futbolu ne zaman bırakacak? Kendisi açıkladı Futbolu ne zaman bırakacak? Kendisi açıkladı
G.Saray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza G.Saray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ