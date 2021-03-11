11 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray'da kaptanlar öfkeli!
Galatasaray'da Belhanda şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kaptanlardan Muslara, Arda ve Donk hem üzgün hem öfkeliydi. (GS spor haberleri)
Florya'da dün Belhanda depremi vardı. İdman sırasında kararı öğrenen futbolcular şok yaşadı. Özellikle takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk hem üzgün hem de sinirliydi. Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı. (Sabah)
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