11 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da kaptanlar öfkeli!

Cimbom'da kaptanlar öfkeli!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.03.2021

'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kaptanlardan , ve hem üzgün hem öfkeliydi. ()

'da dün depremi vardı. İdman sırasında kararı öğrenen futbolcular şok yaşadı. Özellikle takım kaptanları , ve hem üzgün hem de sinirliydi. Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı. ()
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da rotasyon zamanı! Luyindama ve Yedlin... Cimbom'da rotasyon zamanı! Luyindama ve Yedlin...
Terim'de kurtaramadı! İşte o detay Terim'de kurtaramadı! İşte o detay
Aslan'da taraftar ikiye bölündü! Aslan'da taraftar ikiye bölündü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ