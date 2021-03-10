10 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ayrılık şoku! Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi

Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi! İşte nedeni...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılar, mukavelesi sezon sonu bitecek olan 'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Peki ile yollar neden ayrıldı? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Kulübü, Faslı futbolcu 'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP'a bildirdi.

"Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle" şeklinde ifadelerin yer aldığı KAP açıklaması şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Younes ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, 'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda paylaşımı! Noter onaylı belge...

BELHANDA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

📍131 Maç
⚽️22 Gol
🅰️26 Asist

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Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla en fazla şut pası veren oyuncu Younes Belhanda.

Maç: 99
Gol: 18
Asist: 19
Pas %: 83
Şut pası: 204
topla buluşma: 214
İkili mücadele %: 48

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

"Biz pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Bu şekilde oyunumuzu oynayamıyoruz. bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım."

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