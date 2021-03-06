Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı! "Hataya yer yok"
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları dün başladı. Sarı-kırmızılılarda Ankaragücü yenilgisi moralleri bozsa da kalan maçlarda hata yapılmaması gerektiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularıyla toplantı yaparken, geride kalan maçın unutulmasını istedi. İmparator, savunma oyuncularına Max Gradel ve Yatabare'nin uyumundan bahsederken dikkatli olmaları yönünde uyarılar gerçekleştirdi. Takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan'la da görüşen başarılı çalıştırıcı fikir alışverişinde bulundu.
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olduğunu hatırlatan İmparator, "Rakipler kazanır, kaybeder... Şu anda rakiplere bakmaya gerek yok. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız. Yeni bir seri yakalayacağız. Sizlere güveniyorum. Sezon sonu şampiyon olacağız. Bu hafta hata yapmamalıyız. 3 puan alıp yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı. Terim, yardımcı antrenörleriyle de görüştü ve futbolcularla yakından ilgilenmeleri gerektiğini bildirdi. Dün yapılan taktik idmanda Sivasspor'un artı ve eksi yönleri üzerinde sık sık duruldu.
ADALET 'VAR' MI?
Galatasaray, sosyal medya hesaplarından bu sezon Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonları paylaştı. Yayınlanan videoda iki futbolcunun da İbrahim Akdağ ile girdiği mücadeleler sonrası atıldığı gösterildi. İlk yarıda Erzurum forması giyen İbrahim devre arasında Ankaragücü'ne gelmişti. Falcao ilk yarıdaki Erzurum maçında, Mostafa ise hafta içindeki Ankaragücü karşılaşmasında kızarmıştı. Yayınlanan videonun not kısmına, "Aynı futbolcu - Aynı aldatma! #AdaletVARmı?" yazıldı.
(Fotomaç)
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