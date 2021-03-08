08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

G.Saray'a corona virüsü şoku! 1 oyuncu...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'na corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada 1 oyuncunun daha testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde;

" oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir

Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Kerem sözleri! Fenerbahçe'de olsa... Flaş Kerem sözleri! "Fenerbahçe'de olsa..."
Ada Diagne'yi konuşuyor! Yıldızları geride bıraktı Ada Diagne'yi konuşuyor! Yıldızları geride bıraktı
G.Saray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti G.Saray transferde hedefini belirledi! Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ