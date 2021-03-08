Son dakika spor haberi: Galatasaray'a corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'na corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada 1 oyuncunun daha testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde;
"Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir
Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak Vakıfbank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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