07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de 28. haftada Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, kadroda büyük bir değişime gidiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam o yıldız için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)



Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

, son olarak 'in 28. haftasında deplasmanda 'ne konuk olmuş ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

'in tartışmalı kırmızı kartı eşliğinde geçen mücadele sonrası , maçı öncesi radikal bir karar aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

ŞAMPİYONLUK PLANI DEVREDE
Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğun 'tecrübeli isimlerden' geçtiğini biliyor ve bu sebeple, konuya oldukça hakim bir isme takımın anahtarını vermeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

FEGHOULI SAHNEYE
Buna göre , karşısında 'ye 'takımın beyni olma' emrini verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

maçının son anlarında oyuna giren yıldız futbolcu, daha önce 'da kazandığı şampiyonluklar nedeniyle bu konuda hayli tecrübeli.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

TAKIMIN LİDERİ OLACAK
Bununla beraber , 'den hücum organizasyonlarında takıma liderlik etmesini istedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

Cezayirli futbolcu, 'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar

Yıldız ismin Demir Grup maçıyla yine çıkışa geçmesi bekleniyor.

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