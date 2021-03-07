Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi flaş karar
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de 28. haftada Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, kadroda büyük bir değişime gidiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam o yıldız için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olmuş ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Mostafa Mohamed'in tartışmalı kırmızı kartı eşliğinde geçen mücadele sonrası Fatih Terim, Sivas maçı öncesi radikal bir karar aldı.
ŞAMPİYONLUK PLANI DEVREDE
Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğun 'tecrübeli isimlerden' geçtiğini biliyor ve bu sebeple, konuya oldukça hakim bir isme takımın anahtarını vermeyi planlıyor.
FEGHOULI SAHNEYE
Buna göre Fatih Terim, Sivasspor karşısında Sofiane Feghoyli'ye 'takımın beyni olma' emrini verdi.
Ankaragücü maçının son anlarında oyuna giren yıldız futbolcu, daha önce Galatasaray'da kazandığı şampiyonluklar nedeniyle bu konuda hayli tecrübeli.
TAKIMIN LİDERİ OLACAK
Bununla beraber Fatih Terim, Sofiane Feghouli'den hücum organizasyonlarında takıma liderlik etmesini istedi.
Cezayirli futbolcu, Galatasaray'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.
Yıldız ismin Demir Grup Sivasspor maçıyla yine çıkışa geçmesi bekleniyor.
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