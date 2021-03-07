07 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray 73-52 Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Kadın Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray evinde Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 73-52 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Galatasaray sahasında Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılıların 73-52 üstünlüğüyle sona erdi.
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