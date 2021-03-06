06 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda bilmecesi

Belhanda bilmecesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Kontratı sezon sonu bitecek Younes Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. İdarecilerin Faslı yıldızın menajeriyle henüz temas kurmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendiriyor.

Kontratı sezon sonu bitecek Younes Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. İdarecilerin Faslı yıldızın menajeriyle henüz temas kurmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendiriyor. 31 yaşındaki futbolcunun yönetimin ile görüştüğünü ancak kendisine teklif getirmediği için moralinin bozulduğu öğrenildi.

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