Galatasaray'da Belhanda bilmecesi

Kontratı sezon sonu bitecek Younes Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. İdarecilerin Faslı yıldızın menajeriyle henüz temas kurmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendiriyor.

Kontratı sezon sonu bitecek Younes Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. İdarecilerin Faslı yıldızın menajeriyle henüz temas kurmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendiriyor. 31 yaşındaki futbolcunun yönetimin Muslera ile görüştüğünü ancak kendisine teklif getirmediği için moralinin bozulduğu öğrenildi.

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