06 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Aslantepe’ye yoğun bakım

Aslantepe’ye yoğun bakım
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.03.2021

Kasımpaşa maçında zemini oldukça bozulan Türk Telekom Stadyumu’nda 24 saat çalışma yapılıyor. karşılaşmasında daha düzgün bir saha olacak.

Galatasaray'ın 14 Şubat'ta Kasımpaşa ile yaptığı maç öncesi İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı gerçekleşmişti. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini adeta balçık ve çamura dönmüştü. Kötü zemini 27 Şubat'taki Erzurumspor maçında bir nebze düzelten sarı-kırmızılılar, yarın yapılacak karşılaşması öncesi de yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Çimlere 24 saat ışınlı bakım yapılırken, bozulan bölümlere 350 kilo tohum ekildiği öğrenildi.

ZEMİN KURUTULDU
Erzurum maçı sonrası tekrar yumuşayan saha, hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri, yarınki maça kadar durmadan çalışma yapacaklarını ifade etti. Bunun için zemine gece ve gündüz aralıksız 24 saat özel güneş panelleri gece dahil kurutma ve bakım yapıldığı öğrenildi. Yönetim hafta başında Olimpiyat Stadyumu'nda maçın oynanması için 'ye talepte bulunmuş ancak bu istek reddedilmişti.

SEZON SONU YENİ ZEMİN
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda saha zeminine kökten el atacak. Yağışlı ve özellikle karlı havalarda zeminin çamura dönmesi engellenecek. Teknik Direktör 'in isteğiyle yönetimin çalışmalara başladığı kaydedildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zeminiyle ilgilenen firmayla görüşme yapıldığı, birkaç firma ile de temas kurulduğu öğrenildi. Türk Telekom Stadyumu'nda drenaj (suyun doğal veya yapay yolla uzaklaştırılması) sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Uluç'tan çarpıcı yorum! G.Saray maçı izlerken uyuklamaya başlıyorum Uluç'tan çarpıcı yorum! "G.Saray maçı izlerken uyuklamaya başlıyorum"
Terim'den öğrencilerine uyarı! Hataya yer yok Terim'den öğrencilerine uyarı! "Hataya yer yok"
G.Saray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ