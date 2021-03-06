06 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim değişime gidiyor! 4 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kadroda değişim rüzgarı esiyor. Teknik direktör Fatih Terim bu mücadelede en az 4 oyuncuyu değiştirmesi bekleniyor. (GS spor haberleri)
Alanya ve Erzurum karşısında kazanan takımı bozmayan Teknik Direktör Fatih Terim zorlu Sivas maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, kırmızı kart gören Mustafa'nın yerine forvet bölgesi için Falcao, Babel ve Halil'i deniyor. Terim ayrıca orta saha ve kanatta da değişikliğe giderek sağda Feghouli, göbekte ise Taylan'ı düşünüyor. Ağrıları olan ve sağlık ekibinin yetişmesi için yoğun mesai harcadığı Taylan, bugünkü idmanda bir sıkıntı yaşamazsa Etebo'dan formasını geri alacak.
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