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GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim değişime gidiyor! 4 futbolcu...

Terim değişime gidiyor! 4 futbolcu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da kadroda değişim rüzgarı esiyor. Teknik direktör bu mücadelede en az 4 oyuncuyu değiştirmesi bekleniyor. ( haberleri)

ve karşısında kazanan takımı bozmayan Teknik Direktör zorlu maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, kırmızı kart gören Mustafa'nın yerine forvet bölgesi için , ve 'i deniyor. Terim ayrıca orta saha ve kanatta da değişikliğe giderek sağda , göbekte ise 'ı düşünüyor. Ağrıları olan ve sağlık ekibinin yetişmesi için yoğun mesai harcadığı Taylan, bugünkü idmanda bir sıkıntı yaşamazsa Etebo'dan formasını geri alacak.
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