06 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Sarrachi ile yola devam etmeme kararı alan ve bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte sarı-kırmıılıların Hollandalı futbolcuya yaptığı teklif...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan sezon sonu için de çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif

Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan , aradığı sol beki 'de buldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif

'in haberine göre; teknik direktör Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı için resmi girişimler başlatıldı. 'da oynayan Aanholt'in sözleşmesi haziranda sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif

RESMİ TEKLİF YAPILDI
30 yaşındaki sol bek için bonservis ücreti ödenmeyecek. Gelen bilgilere göre 'a teklif edilen rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif

30 yaşındaki sol bek 12 kez forması giydi. Aanholt daha önce , ve 'da oynamıştı.

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