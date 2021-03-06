Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Premier Lig'den! İşte yapılan teklif
Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Sarrachi ile yola devam etmeme kararı alan ve bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte sarı-kırmıılıların Hollandalı futbolcuya yaptığı teklif...
Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için de çalışmalara başladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, aradığı sol beki İngiltere'de buldu.
Takvim'in haberine göre; teknik direktör Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Hollandalı Patrick van Aanholt için resmi girişimler başlatıldı. Crystal Palace'da oynayan Aanholt'in sözleşmesi haziranda sona eriyor.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
30 yaşındaki Hollandalı sol bek için bonservis ücreti ödenmeyecek. Gelen bilgilere göre Patrick van Aanholt'a teklif edilen rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro. Görüşmeler devam ediyor.
30 yaşındaki sol bek 12 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Aanholt daha önce Chelsea, Newcastle ve Leicester'da oynamıştı.
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