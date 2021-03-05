Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!
Son dakika spor haberleri: Yılbaşı gecesi elindeki havai fişekin patlaması sonrası yüzünden yaralanan ve o günden bu yana sahalarda uzak kalan Omar Elabdellaoui'nin menajerinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Yılbaşı gecesi evinde kutlama yapmak isterken elinde patlayan havai fişek nedeniyle gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, bireysel çalışmalara başladığı videosunu sosyal medyadan paylaşıp futbolseverleri sevindirmişti.
Tedavi süreci devam eden Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour da yaptığı açıklamada sevindirici bir gelişme paylaştı. Norveç basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti.
Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı.
Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor." dedi.
Galatasaray'ın desteğine de teşekkür eden menajer, "Şu anda bir süreci yaşıyor ancak iyi yolda. Galatasaray ona çok destek oldu, hep yanında oldular.
Norveç Milli Takımı'nda da Stale Solbakken ve yöneticilerle iyi bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.
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