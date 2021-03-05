05 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

Son dakika spor haberleri: Yılbaşı gecesi elindeki havai fişekin patlaması sonrası yüzünden yaralanan ve o günden bu yana sahalarda uzak kalan Omar Elabdellaoui'nin menajerinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Yılbaşı gecesi evinde kutlama yapmak isterken elinde patlayan havai fişek nedeniyle gözünden yaralanan , bireysel çalışmalara başladığı videosunu sosyal medyadan paylaşıp futbolseverleri sevindirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

Tedavi süreci devam eden 'nin menajeri da yaptığı açıklamada sevindirici bir gelişme paylaştı. basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor." dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

'ın desteğine de teşekkür eden menajer, "Şu anda bir süreci yaşıyor ancak iyi yolda. Galatasaray ona çok destek oldu, hep yanında oldular.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sevindiren açıklama!

Milli Takımı'nda da Stale Solbakken ve yöneticilerle iyi bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.

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