05 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çalışmalara başladı

G.Saray'a o isimden müjde!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da takımla birlikte çalışmalara başladı.

, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılara Uruguaylı sol beki 'den iyi haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Taşdemir ise saha dönüş çalışmalarına başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe-G.Saray derbisinde flaş karar! 3 kişi... F.Bahçe-G.Saray derbisinde flaş karar! 3 kişi...
Kadroda 4 değişiklik olacak "Kadroda 4 değişiklik olacak"
Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden! Aslan'dan sezon sonu 3 bomba birden!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ