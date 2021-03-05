05 Mart 2021, Cuma
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Galatasaray'da Marcelo Saracchi çalışmalara başladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla birlikte çalışmalara başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılara Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'den iyi haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Taşdemir ise saha dönüş çalışmalarına başladı.
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