03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Ankaragücü Galatasaray maçında rekoru kaçırdı!

Fatih Terim rekoru kaçırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Galatasaray Teknik Direktörü , Ankaragücü'ne mağlup olmasıyla birlikte yeni rekor kırma şansını kaçırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, Ankaragücü karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı. Ankaragücü maçına kadar oynadığı son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, üst üste 9. galibiyet için çıktığı Başkent deplasmanında yıkıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü de bu yenilgi sonrası kariyerindeki 'üst üste maç kazanma' rekorunu egale etme şansını yitirdi.

2011-2012 sezonunda üst üste 9 maç kazanan deneyimli teknik adam, Başkent deplasmanından yenilgiyle ayrılarak aynı başarıyı tekrarlayamadı.

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