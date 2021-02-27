27 Şubat 2021, Cumartesi

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Galatasaray BB Erzurumspor maçında Radamel Falcao 56 gün sonra kadroda!

Falcao 56 gün sonra kadroda!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto Süper 'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda , 56 gün sonra kadroda yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın tartışılan yıldızı , BB Erzurumspor maçıyla birlikte uzun süre sonra bir karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü, ilk 11'de olmasa da yedekler arasında yer alarak 56 gün aradan sonra takım kadrosunda kendine yer buldu.

Erzurumspor maçında kulübede görev bekleyecek olan Radamel son olarak 2 Ocak'ta oynanan maçının kadrosuna alınmıştı.

Öte yandan Falcao'nun yanı sıra sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli de Erzurumspor maçında yedekler arasında kendine yer buldu.

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