Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da, Fernando Muslera Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla 300. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı yıldız için özel bir video hazırladı ve maç öncesinde plaket verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)