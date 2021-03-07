07 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed dönünce ne yapacak? Falcao'nun performansı...

Terim Mohamed dönünce ne yapacak? Falcao'nun performansı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına 2 gol birden atarak takımına puanı getiren isim oldu. Mohamed'in cezasının bitmesi ve Kolombiyalı forvetin performansı sonrası 'in kararının ne olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'da teknik direktörü Mostafa Mohamed'in yokluğunda 'ya ilk 11'de şans verdi. Radamel ise 2 gol atarak bu maçın yıldızı oldu.

Falcao'nun bu performansı sonrası Mostafa Mohamed ile Falcao arasındaki rekabet kızıştı.

İLK 11'DE KİM BAŞLAYACAK?

Mostafa Mohamed'in de performansından çok memnun olan teknik direktör 'in ilk 11'de kim şans vereceği şimdiden sorgulanmaya başladı.

Terim o noktaya dikkati çekti! haberin devamı

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