07 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim Mostafa Mohamed dönünce ne yapacak? Falcao'nun performansı...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına Falcao 2 gol birden atarak takımına puanı getiren isim oldu. Mohamed'in cezasının bitmesi ve Kolombiyalı forvetin performansı sonrası Fatih Terim'in kararının ne olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'da teknik direktörü Mostafa Mohamed'in yokluğunda Radamel Falcao'ya ilk 11'de şans verdi. Radamel Falcao ise 2 gol atarak bu maçın yıldızı oldu.
Falcao'nun bu performansı sonrası Mostafa Mohamed ile Falcao arasındaki rekabet kızıştı.
İLK 11'DE KİM BAŞLAYACAK?
Mostafa Mohamed'in de performansından çok memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de kim şans vereceği şimdiden sorgulanmaya başladı.
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