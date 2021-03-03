03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Luyindama şoku! Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı...
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Luyindama, maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre sarı kırmızılı kulüpte Chrtistian Luyindama, maç kadrosuna dahil edilmedi.
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