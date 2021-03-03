03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Luyindama şoku! Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı...

G.Saray'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında , deplasmanda MKE ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu , maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

'in 28. haftasında oynanacak - maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

'un haberine göre sarı kırmızılı kulüpte Chrtistian , maç kadrosuna dahil edilmedi.

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