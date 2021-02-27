27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den maç önü flaş sözler! "Hala zemin konuşuyorsak..."

Terim'den zemin isyanı! Hala bunları konuşuyorsak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi 'yı överek başlayan Terim, "21. yüzyılda hala zeminleri konuşuyorsak burda bir sorun vardır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

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"2011'de geldiğimizde almıştık 'yı. Benle beraber geldi. O günden bu tarafa ben gittim geldim, pardon gönderildim geldim ama Muslera devam etti. 10 yıl hizmet etmek bir yabancı ülkede, önemli bir iş."

"Zeminde kalalım. Bu bizim sahaya özgü değil. 'a tebrikler, geçen hafta mükemmel bir saha vardı. Futbolun temel ögelerinden biri zemindir. Hele hele pandemide herkes en iyi sahayı görmek ister. 'dan bu yana 13. gün ama şartlar iyi değil."

"Bizim rakip takımların ne yaptığını izlememiz gerekirken, biz hava durumunu izliyoruz. sahası su gibiydi, ertelendi biliyorsunuz. Sonra oynandı. Biz halı gibi sahada oynadık. Ben yöneticilerin yerinde olsam, kötü sahada oynatmam."

"Yayıncı kuruluş yerinde olsam sahası kötü olan yerde maç oynatmam. Kim ya da hangi takım olursa olsun!"

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