03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Lider geldik inşallah lider döneriz

Terim'den çarpıcı açıklama! Lider geldik inşallah...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda 'yle karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör açıklamalarda bulundu. Terim, "Lider geldik, inşallah lider döneriz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 28. haftasında ile karşılaşacak 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Her maç ayrı hikayesi olan, ayrı düşünülmesi gereken maçlar. Ankaragücü'nün durumu belli, zor bir maç olacak. Hatalara yer yok, hele hele bariz hatalara hiç yer yok. İnşallah bugün 3 puan ile döneriz, inancım da o.

Lider geldik, inşallah lider döneriz.

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