Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Lider geldik, inşallah lider döneriz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

Her maç ayrı hikayesi olan, ayrı düşünülmesi gereken maçlar. Ankaragücü'nün durumu belli, zor bir maç olacak. Hatalara yer yok, hele hele bariz hatalara hiç yer yok. İnşallah bugün 3 puan ile döneriz, inancım da o.

Lider geldik, inşallah lider döneriz.

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