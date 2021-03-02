02 Mart 2021, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda'ya rest! "Seni bir daha..."

Terim'den Belhanda'ya rest! Seni bir daha...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Belhanda, isteksiz futboluyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , Faslı yıldıza rest çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı oyuncunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor.

Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da , mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.

BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi. Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep e den yıldız oyuncuya olumsuz cevap geldi. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı aldı. (Sabah)

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