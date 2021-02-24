Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen ABD'li şutör gard Jordan Crawford'u kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Pierre Jackson ile sözleşme imzalayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kısa rotasyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Rus ekibi Lokomotiv Kuban forması giyen 32 yaşındaki şutör gard Jordan Crawford'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Ekim 1988 tarihinde ABD Michigan Eyaleti'nin Detroit şehrinde doğan Jordan Lee Crawford, 1,93 boyundadır ve şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

Kolej kariyerini Indiana University ve Xavier University'de tamamlayan oyuncu 2010 yılında New Jersey Nets tarafından 1. raunt, 27. sırada draft edilerek Atlanta Hawks'a takas yoluyla gönderildi. Atlanta ile geçirdiği yaz kampında beğenilen Crawford, 9 Temmuz 2010 tarihinde çaylak kontratı imzaladı.

2014 yılına kadar NBA'de oynayan Crawford, 2011-2013 yılları arasında Washington Wizards, 2013-2014'te Boston Celtics ve 2014'te Golden State Warriors'ta forma giydi. Golden State Warriors'un Denver Nuggets ile 16 Nisan

2014'te oynadığı normal sezonun son maçında 41 sayı kaydeden Crawford, NBA'de kariyer sayı rekoruna erişti.

2014 yılının eylül ayında Çin'in Xinjiang Flying Tigers takımına giderek ilk denizaşırı macerasına atılan ABD'li oyuncu, burada sadece 5 maç oynadı.

2015 yılında NBA Gelişim Ligi'ne dönen Crawford, Fort Wayne Mad Ants takımında 14 maç forma giydi ve 24,4 sayı, 5,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalaması tutturdu. Bu performansının ardından Dallas Mavericks ile yaz kampı geçiren Crawford, 28 Eylül 2015'te Chichago Bulls tarafından transfer edildi; ancak sezon öncesi forma giydiği 5 maçtan sonra serbest bırakıldı.

Sonrasında Çin'e geri dönen Crawford, Tianjin Ronggang ile anlaştı. 8 Ocak

2016'da takımının Sichan Blue ile oynadığı maçta takımının 104 sayısının 72'sini kaydetti. Ayıca bu maçta 16 ribaunt aldı.

Çin macerasının ardından tekrar NBA'de şansını deneyen Crawford, 6 Mart 2017'de New Orleans Pelicans ile anlaştı. 2016-2017 sezonunda çıktığı 19 maçta 14,1 sayı ortalaması tutturdu.

Jordan Crawford, Pelicans kariyerinin ardından İsrail'in Ironi Nahariya, Çin'in Sichuan Blue Whales, Almanya'nın Brose Bamberg ve Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımlarında forma giydi. Crawford, son olarak oynadığı Lokomotiv Kuban'da çıktığı 13 karşılaşmada 18,4 sayı ortalamasıyla iyi bir performans ortaya koydu.

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