24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Jordan Crawford Galatasaray'da

Jordan Crawford Galatasaray'da
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

, son olarak forması giyen ABD'li şutör gard Jordan Crawford'u kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Geçtiğimiz günlerde bir dönem forması da giyen ile sözleşme imzalayan , kısa rotasyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Rus ekibi forması giyen 32 yaşındaki şutör gard Jordan Crawford'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Ekim 1988 tarihinde 'nin şehrinde doğan Jordan Lee Crawford, 1,93 boyundadır ve şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

Kolej kariyerini ve 'de tamamlayan oyuncu 2010 yılında tarafından 1. raunt, 27. sırada draft edilerek 'a takas yoluyla gönderildi. Atlanta ile geçirdiği yaz kampında beğenilen Crawford, 9 Temmuz 2010 tarihinde çaylak kontratı imzaladı.

2014 yılına kadar 'de oynayan Crawford, 2011-2013 yılları arasında , 2013-2014'te ve 2014'te 'ta forma giydi. Golden State Warriors'un ile 16 Nisan
2014'te oynadığı normal sezonun son maçında 41 sayı kaydeden Crawford, NBA'de kariyer sayı rekoruna erişti.

2014 yılının eylül ayında Çin'in Xinjiang Flying Tigers takımına giderek ilk denizaşırı macerasına atılan ABD'li oyuncu, burada sadece 5 maç oynadı.

2015 yılında NBA Gelişim Ligi'ne dönen Crawford, Fort Wayne Mad Ants takımında 14 maç forma giydi ve 24,4 sayı, 5,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalaması tutturdu. Bu performansının ardından Dallas Mavericks ile yaz kampı geçiren Crawford, 28 Eylül 2015'te Chichago Bulls tarafından transfer edildi; ancak sezon öncesi forma giydiği 5 maçtan sonra serbest bırakıldı.
Sonrasında Çin'e geri dönen Crawford, Tianjin Ronggang ile anlaştı. 8 Ocak
2016'da takımının Sichan Blue ile oynadığı maçta takımının 104 sayısının 72'sini kaydetti. Ayıca bu maçta 16 ribaunt aldı.

Çin macerasının ardından tekrar NBA'de şansını deneyen Crawford, 6 Mart 2017'de New Orleans Pelicans ile anlaştı. 2016-2017 sezonunda çıktığı 19 maçta 14,1 sayı ortalaması tutturdu.

Jordan Crawford, Pelicans kariyerinin ardından İsrail'in Ironi Nahariya, Çin'in Sichuan Blue Whales, Almanya'nın Brose Bamberg ve Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımlarında forma giydi. Crawford, son olarak oynadığı Lokomotiv Kuban'da çıktığı 13 karşılaşmada 18,4 sayı ortalamasıyla iyi bir performans ortaya koydu.

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