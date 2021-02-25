25 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda ortada kaldı

Belhanda ortada kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Pandemi nedeniyle ücretinde indirim yapmayı kabul etmeyen Belhanda, şimdi sarı-kırmızılı ekiple sözleşme yenilemek istiyor. Ancak sarı- kırmızılılar Belhanda'ya herhangi bir teklif yapmama kararı aldı.

Pandemi nedeniyle ücretinde indirim yapmayı kabul etmeyen Belhanda, şimdi sarı-kırmızılı ekiple sözleşme yenilemek istiyor. 600 bin euro indirim yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak yerine oyuncu arayışlarına başlayan, Claudinho ve Otavio ile anılan sarı- kırmızılılar Belhanda'ya herhangi bir teklif yapmama kararı aldı.
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