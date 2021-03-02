02 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde dev rakip! Hakan Çalhanoğlu'nu istiyorlar

Cimbom'a transferde dev rakip! Çalhanoğlu'nu istiyorlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, gündemine 'nu almıştı. Milan ile sözleşmesi bitecek milli yıldızı listesine yazan sarı-kırmızılı takıma, transferde dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen ve sarı kırmızılılarla sosyal medyada sürekli iletişim halinde olan için yeni bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a bedelsiz transfer olabileceği ifade edilen yıldız isim için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi.

SOLSKJAER ÖZELLİKLE İSTİYOR

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Donny van de Beek'in United kariyerinden memnun olmaması nedeniyle sezon sonunda olası ayrılığı halinde Hakan'ın mevcut bölge için değerlendirilmek istendiği kaydedildi.

Yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi haberin devamı

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