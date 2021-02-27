Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması! "Umarım devam ederim"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. kez forma giydi. Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi biterken, maç sonrasında konuyla ilgili açıklama geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Uruguaylı file bekçisinin o sözleri:
Fatih hocamın yeri bende çok ayrıdır. Beni Galatasaray'a getiren kişi, Fatih hocamdır. Bugün ödülümü onun elinden almış olmam, benim için daha değerli oldu.
Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım devam ederim. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.
Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur.
Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?