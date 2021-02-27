27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması! "Umarım devam ederim"

Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların file bekçisi , 'de 300. kez forma giydi. Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Cimbom ile sözleşmesi biterken, maç sonrasında konuyla ilgili açıklama geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 27. haftasında , 'u 2-0'la geçti. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uruguaylı file bekçisinin o sözleri:

Fatih hocamın yeri bende çok ayrıdır. Beni Galatasaray'a getiren kişi, Fatih hocamdır. Bugün ödülümü onun elinden almış olmam, benim için daha değerli oldu.

Çok mutluyum. 10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım devam ederim. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.

Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur.

Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence.

Galatasaray sahasında kükredi! haberin devamı

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