27 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Erzurumspor'a attığı golden önce Arda Turan'dan dikkat çeken hareket
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Erzurumspor'u ağırlayan Galatasaray, üst üste bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi. Golcüsü Mostafa Mohamed'in 2 golüyle sarı kırmızılılar, soyunma odasına 2 farklı önde girdi. Mısırlı golcünün attığı 2. golde Arda Turan'ın hareketi dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Erzurumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed'in yıldızlaştığı maçta attığı 2. golde, Arda Turan'ın koşusu dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu savunma arkasına attığı sprintte ofsayt pozisyonunda kaldığını farketti ve koşusunu kesti. Ardından topla buluşan Mohamed, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İşte o pozisyon;
(Fotoğraf: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?