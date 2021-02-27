Süper Lig'in 27. haftasında evinde Erzurumspor'u ağırlayan Galatasaray, üst üste bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi. Golcüsü Mostafa Mohamed'in 2 golüyle sarı kırmızılılar, soyunma odasına 2 farklı önde girdi. Mısırlı golcünün attığı 2. golde Arda Turan'ın hareketi dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Erzurumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed'in yıldızlaştığı maçta attığı 2. golde, Arda Turan'ın koşusu dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu savunma arkasına attığı sprintte ofsayt pozisyonunda kaldığını farketti ve koşusunu kesti. Ardından topla buluşan Mohamed, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İşte o pozisyon;



(Fotoğraf: beIN Sports)

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