27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Erzurumspor'a attığı golden önce Arda Turan'dan dikkat çeken hareket

Golden önce Arda'dan dikkat çeken hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında evinde 'u ağırlayan , üst üste bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi. Golcüsü 'in 2 golüyle sarı kırmızılılar, soyunma odasına 2 farklı önde girdi. Mısırlı golcünün attığı 2. golde 'ın hareketi dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

'in 27. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı kırmızılılarda 'in yıldızlaştığı maçta attığı 2. golde, 'ın koşusu dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu savunma arkasına attığı sprintte ofsayt pozisyonunda kaldığını farketti ve koşusunu kesti. Ardından topla buluşan Mohamed, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İşte o pozisyon;


(Fotoğraf: beIN Sports)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mohamed golün ardından Arda'yla böyle sevindi

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