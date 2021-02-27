27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray istemişti! Kaan Ayhan bin pişman

Kaan Ayhan bin pişman!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan, 2.5 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. Milli yıldız, İtalyan ekibinde ikinci devre gözden düştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başı G.Saray'ın istediği Kaan Ayhan 'tan 2.5 milyon euro'ya Sassuolo'ya transfer olmuştu. Ligin ilk yarısında düzenli forma giyen 26 yaşındaki yıldız, ikinci devre gözden düştü. Kaan'ın şimdi 'yi düşündüğü ve Galatasaray'a gelmediği için pişman olduğu belirtildi. 'in beğendiği yıldız futbolcu için sezon sonunda yoklama yapılacak.

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