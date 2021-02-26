Galatasaray orta sahasını Süper Lig'de buldu! Hatayspor'dan...

Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gedson Fernandes, Belhanda ve Etebo'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar bu bölge için çalışmalara başlarken, gündeme Hataysporlu Rayane Aabid geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray orta sahası sezon sonunda tam anlamı ile boşalacak. Etebo, Gedson ve Belhanda'nın sözleşmeleri bitecek. Taylan Antalyalı için de İtalya'dan teklifler gelmeye başlaması ile birlikte orta sahaya takviye için yurt içi ve dışından arayışlar başladı. Sezon sonu için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılıların, Hatay'dan Rayane Aabid'i de gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Hatayspor'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermediği ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Hatayspor'un bu sezon Boupendza ile birlikte en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından birisi olan dikkat çeken Aabid'in Galatasaray'ın teklif gelmesini merakla beklediği ifade edildi. (Fotomaç)

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