Galatasaray Fatih Öztürk'le yollarını ayırıyor! Yerine...

Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Fatih Öztürk ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların bu bölge için Ataberk Dadakdeniz ile ilgilendiği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek. Fatih'in yerine de Okan'ı da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak. Bu ismin Bursaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Ataberk Dadakdeniz olacağı iddia edildi. Terim'in Ataberk'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi. (Fotomaç)

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